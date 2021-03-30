"مشهور" و"صلاح الدين"... قصة أسماء كراكات قناة السويس "أبطال التعويم"

دبي - محمود عبدالرازق - وتمتلك هيئة قناة السويس كراكات تحمل أسماء مختلفة بعضها لشخصيات مصرية وأخرى عربية، وأبرزها الكراكة "مشهور"، التي تحمل اسم أحد المهندسين الذين عهد إليهم الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، بإدارة القناة عقب تأميمها، في خمسينيات القرن الماضي، بحسب ما ذكرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

وتحدث تقرير مصور بثته قناة "الغد" الفضائية العربية عن كراكات قناة السويس وفي مقدمتها الكراكة "مشهور" والكراكة "يونس" والكراكة "مميش".

تعد الكراكة "مشهور" أكبر كراكات القناة، وتحمل اسم المهندس المصري مشهور أحمد مشهور، رئيس القناة السابق، الذي كان أحد ثلاثة شخصيات عهد إليهم جمال عبدالناصر بالسيطرة على هيئة القناة وإدراتها عقب خطاب التأميم.

أما الكراكة "يونس" فتحمل اسم المسئول الأول عن تأميم القناة وإدراتها عقب ذلك وهو محمد يونس، في حين أن الكراكة حسين طنطاوي التي انضمت حديثا إلى أسطول كراكات القناة تحمل اسم وزير الدفاع المصري الأسبق.

وتحمل الكراكة مهاب مميش، أحدث كراكات الهيئة واسم رئيس هيئة قناة السويس السابق، أما الكراكة طارق بن زياد، فتحمل اسم القائد العسكري في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك.

وتحمل الكراكة صلاح الدين، اسم القائد العسكري صلاح الدين، قائد معركة حطين ومؤسس الدولة الأيوبية.

قصة تعويم "إيفر غيفن"

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية.



© REUTERS / Suez Canal Authority

© Sputnik / Mohamed Hassan ماذا تمثل قناة السويس للعالم؟

وقالت شركة "إيفر غرين" المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس.إيفر غيفن هي ناقلة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية "إيفر غرين"، بحسب موقع "مارين فيسيل ترافيك" الألماني.ويقول موقع "فيسيل فايندر" إن السفينة "إيفر غيفن" انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري.ويقول الموقع إن غاطس السفينة يصل إلى 15.7 مترا، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم الانتهاء من بنائها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.ويصل طول السفينة إلى 400 مترا وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة).وتملك السفينة شركة "لاستر ماريتايم إس إيه" وشركة "هايجاكي سانجيو كايشا" اليابانيتان، بحسب الموقع.