الحكومة الليبية تطلق مبادرة لإعانة 200 ألف أسرة خلال رمضان القادم

دبي - محمود عبدالرازق - طرابلس- سبوتنيك. وجرى تحديد المستهدفين (الأسر المعوزة وأسر النازحين، والأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك.

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وجاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع وزراء الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار "هدية رمضان".

كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

على جانب آخر، قال المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه بحث إنشاء مفوضية للمصالحة الشاملة بين جموع الليبيين، استكمالا لمساعي توحيد البلاد التي بدأت بتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماعهم أن "تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة".