الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح "حياة- فاكس"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البيان، بحسب ما أفاد به موقع "الإمارات اليوم". "حياة-فاكس هو أول لقاح لكوفيد-19 يتم إنتاجه في العالم العربي".

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وأضاف البيان أن إنتاج "حياة-فاكس" بدأ بالفعل في إطار المشروع المشترك في إمارة رأس الخيمة بموجب اتفاق بين (جي42) والخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لخط الإنتاج المؤقت مليوني جرعة شهريا.

وذكر البيان أن طاقة الإنتاج في المشروع المشترك بين "سينوفارم" و"جي.42" بأبوظبي ستصل إلى 200 مليون جرعة في العام.

وأبرم الاتفاق خلال زيارة استمرت يومين قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي وانتهت، أمس الأحد. ويشمل المشروع المشترك كذلك مركزا للبحوث والتطوير مخصصا للعلوم والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات في مدينة خليفة الصناعية.

ومنذ بداية الجائحة سُجّلت في الإمارات أكثر من 388 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 1481 حالة وفاة.