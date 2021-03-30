رئيس هيئة قناة السويس: أنجزنا المهمة بنجاح وأعدنا الملاحة بالكامل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف: "نقول مبروك لنا كلنا ولمصر لأننا أنجزنا هذه المهمة بنجاح وفى فترة وجيزة".

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وأوضح رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، "اشتركت بعملية إنقاذ السفينة إيفر غيفن قاطرتان من هيئة قناة السويس صنعتا في بورسعيد وكان أول اختبار عملي لهما ونجحتا نجاحا باهرا".

وأشار ربيع إلى أن "القناة لديها تحد آخر اعتبارا من اليوم لإنهاء عملية التكدس للمراكب الموجودة في الانتظار ونعمل ليل نهار".

وتابع: "كنا مجهزين القوائم والجداول للمرشدين على السفن لتنفيذ إنهاء التكدس".

وأكد رئيس الهيئة على أنه "من السادسة اليوم وحتى الساعة الثامنة غدا هناك 113 سفينة ستعبر القناة من الجهتين، ولن نضيع الوقت، خوفا على البضاعة الموجودة ومصالح الناس على هذه المراكب".

وتوقع ربيع أنه "إذا استمر هذا المعدل فيمكن أن تعبر كل السفن المتأخرة خلال 3 أيام ونصف".

وقدر رئيس هيئة قناة السويس الخسائر الناتجة عن جنوح السفينة "أيفر غيفن" بما بين 12 و15 مليون دولار يوميا.

وأشار إلى أن "التحقيقات ستظهر المسؤول عن دفع التعويضات بعد جنوح السفينة إيفر غيفن ونحن كهيئة متضررون ولم نخطئ"، وتابع: "السفن المنتظرة تضررت وندرس تقديم حوافز لأصحابها لأنهم عملاؤنا وغالبا سنفعل ذلك".

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.