بعد حادث السفينة... هل تفكر مصر في ازدواج قناة السويس بالكامل... رئيس الهيئة يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات ربيع ردا على سؤال طرح عليه في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين، حول: "هل يسرع حادث السفينة الجانحة من ازدواج القناة؟"، بحسب موقع "الشروق".

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وقال ربيع إن "الهيئة درست جدوى الازدواج الكامل لقناة السويس وإزالة المنازل والتربة الصعبة الصخرية في السويس".

وتابع: "ما نُفِذ بقناة السويس يوفر العبور الآمن لـ92% من سفن العالم".

ولفت إلى أن "نصف النسبة المتبقية لا تتخذ مسار القناة أساسيًا في العبور".

وأكمل: "هعمل تكلفة عالية جدًا على 4% من السفن؟ الجدوى الاقتصادية لن تكون اقتصادية، وحتى الآن ولمدة 10 سنوات فالازدواج بالكامل لن يتم".

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.