المجلس الرئاسي الليبي يبحث إنشاء مفوضية مصالحة شاملة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، ناقش رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، خلال اجتماع تشاوري جرى اليوم الإثنين.

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وشدد رئيس المجلس الرئاسي على "ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين"، بحسب البيان.

وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها، وفقا للبيان.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن "تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مؤكدين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي من طرابلس رفقة وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا: "بوجودنا هنا نثبت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي ونبعث رسالة بأننا مساندين لحكومة الوحدة".

تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، السلطة بشكل رسمي منتصف الشهر الجاري، خلال مراسم رسمية بين السلطة الجديدة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق.

وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.