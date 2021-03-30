رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة رفع التأمين عن القناة بسبب حادث السفينة

دبي - محمود عبدالرازق - واستنكر رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي، مساء االيوم، الأخبار المتداولة عن رفع التأمين عن قناة السويس نتيجة للسفينة الجانحة، مشيرًا إلى استقبال 18 ألفا و840 سفينة، العام الماضي، بحسب موقع "الشروق".

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وتابع ربيع: "لا أعلم أين ذكر، وهل يتم رفع التأمين عن قناة السويس نتيجة لحادث عارض؟"، مشيرا إلى أن الهيئة "تدرس الحوافز المقدمة للخطوط طبقًا لبعدها وقربها وحجم التجارة العالمية وتأثيره على التجارة".

ولفت إلى "تقديم الهيئة حوافز كبيرة جدًا خلال جائحة كورونا"، مشددا على أن لكل "واقعة لها ظروفها وندرس الحوافز وفقًا للموجود".

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، عودة حركة الملاحة بجانبي القناة بعد تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن".

وأضاف: "نقول مبروك لنا كلنا ولمصر لأننا أنجزنا هذه المهمة بنجاح وفى فترة وجيزة".

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.