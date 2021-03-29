شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

توقع مركز الأرصاد أن تشهد مناطق مختلفة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهاراً وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج (شمالاً).

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.