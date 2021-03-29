تعرف على تفاصيل وأهداف «لائحة تنظيم الاختبارات» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مدير عام التحول الرقمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب المهندس علي العبيشي، أهم تفاصيل وأهداف لائحة تنظيم الاختبارات.
وأوضح العبيشي، أن اللائحة المنظمة لحقوق المختبرين هي لائحة تحدث باستمرار وتعتمد لتنظم حالات الاختبار والتعامل مع الحقوق والواجبات التي تمس حالة المختبرين، ولذلك اللائحة تركز على وضوح آليات النظر وكذلك التعامل ولذلك اللائحة تركز على وضوح آليات النظر وكذلك التعامل مع المخالفات وتمكني الجهات والقطاعات التنفيذية للتعامل مع إجراءات اللائحة، وكذلك العمل مع الوضع المستقبلي للاختبارات، خصوصا ونهن نقدم الكثير من الخدمات بشكل رقمي ومحوسب، وكذلك يتم الاعتماد عل توظيف تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وبذلك تمكن تحديثات اللائحة من تطبيق السياسات الوطنية التي تنص عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وكذلك السياسات المرتبطة بالبيانات الوطنية من خلال مكتب البيانات الوطني.
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