شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشيد بإنجاز مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، بالإنجاز البارز الذي حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

ونوهت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بالجهود الحثيثة والمشهودة التي بذلتها فرق العمل المختلفة والجهات المختصة، وما أظهرته من قدرات متميزة وكفاءة عالية في إدارة الأزمة والتعامل مع هذا الحادث المؤسف بكل اقتدار لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية في القناة إلى مسارها الطبيعي.