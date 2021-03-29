شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيماً لنصوص «الكتاب والسنة».. تدشين مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية «الاستشهاد الصحيح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشّن النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بمقر الوزارة اليوم الاثنين، مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية ( الاستشهاد الصحيح).

ويهدف المشروع، إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة ، ويستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والشخصية بالعالم.