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شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيماً لنصوص «الكتاب والسنة».. تدشين مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية «الاستشهاد الصحيح» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشّن النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بمقر الوزارة اليوم الاثنين، مشروع لوحة المفاتيح الالكترونية ( الاستشهاد الصحيح).
ويهدف المشروع، إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة ، ويستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والشخصية بالعالم.
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