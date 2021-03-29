شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم مقاولين مخالفين 650 ألف ريال في نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة نجران، اليوم الإثنين، تغريم عدة شركات ومؤسسات التابعة لجهات خدمية، بمبلغ 654 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021م، وذلك لارتكابهم 53 مخالفة بمواقع مختلفة في المنطقة.

وقال مدير تنسيق المشاريع ورخص الحفريات، المهندس كرحان آل هتيلة، إن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة عند تنفيذ المشروعات، بحسب “الجزيرة”.

وأضاف أن المخالفات المفروضة تمثلت في عدم قص طبقات الأسفلت حسب المواصفات الفنية وردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وإزالة المخلفات، والعمل بدون تراخيص نظامية، وعدم معالجة الهبوطات الناتجة عن تسربات المياه.