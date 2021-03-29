شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاب ضالة» تهاجم وافداً في تبوك وتصيبه بإصابات بليغة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجا عامل هندي من هجوم كلاب ضالة في منطقة تبوك، بعد أن تسببت في إصابته بإصابات بليغة في جسده.

وكان الوافد قد فوجئ بهجوم 3 كلاب ضالة عليه، ولكنه حاول إبعادهم، حيث أصابته الكلاب بإصابات بليغة في قدميه، قبل أن يتدخل مجموعة من الشبان لمساعدته ونقله للمستشفى.

وعلى الفور، نقل إلى العناية الصحية في مستشفى الملك فهد بتبوك لتلقي العلاج اللازم.