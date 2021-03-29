من الجنوح إلى التعويم... تسلسل زمني لأزمة السفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Samuel Mohsen

وقالت شركة "إيفر غرين" المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس.

وأوردت "بوابة أخبار اليوم" المصرية تسلسلا زمنيا للأحداث منذ جنوح السفينة يوم 23 مارس/ أذار، حتى تعويمها اليوم الاثنين.

- 23 مارس... جنحت السفينة "إيفر غيفن" في الكليو 151 ترقيم القناة.

- 24 مارس… بداية محاولات تعويم السفينة عن طريق القاطرات.

- 25 مارس… الكراكة "مشهور" وشركة "smit" الهولندية تشاركان في عمليات الإنقاذ البحري.

- 26 مارس... أعمال التكريك تصل لغاطس 13 مترا ومشاركة 14 قاطرة في شد السفينة.

تم تشغيل محرك السفينة لكن لم يتم تحريكها لسرعة المد والجزر.

© Sputnik . Samuel Mohsen محاولات تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس، مصر 26 مارس 2021

- 27 مارس... تحريك دفة السفينة بمقدار 30 درجة، لكن عملية تعويمها لم تنجح بسبب الجزر.

28 مارس... وصل حجم الرمال التي تمت إزالتها إلى 27 ألف متر مكعب من الرمال بعمق 18 مترا.

انضمام القاطرة الهولندية "ALP Guard" بقوة شد 285 طنا للمساعدة في عمليات إعادة التعويم.

29 مارس… بدء تعويم السفينة بنسبة 80 في المئة في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

بعد ساعتين… ابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ لمسافة 102.

تحريك السفينة في اتجاه البحيرات المرة في الثالثة و40 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

رحلة "إيفر غيفن" من الصين إلى هولندا

إيفر غيفن هي ناقلة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية "إيفر غرين"، بحسب موقع "مارين فيسيل ترافيك" الألماني.

ويقول موقع "فيسيل فايندر" إن السفينة "إيفر غيفن" انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري.

ويقول الموقع إن غاطس السفينة يصل إلى 15.7 مترا، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم الانتهاء من بنائها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.

ويصل طول السفينة إلى 400 مترا وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة).

وتملك السفينة شركة "لاستر ماريتايم إس إيه" وشركة "هايجاكي سانجيو كايشا" اليابانيتان، بحسب الموقع.