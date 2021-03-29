أردوغان يناشد الأتراك تحويل النقد الأجنبي والذهب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز" عن الرئيس التركي، قوله: "إن هذا التحويل يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد".

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وتأتي مناشدة أردوغان للأتراك بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة نحو 12 في المئة في أسبوع.

وفي كلمته، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إنه حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة.

وكان أردوغان أقال، الأسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال، وعيّن محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وتسبب تغيير محافظ البنك المركزي إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.