مصر... وزير الزراعة يكشف حالة الحيوانات على السفن العالقة في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الوزير، بحسب ما نقل موقع "مصراوي"، إلى أنه "نظرا لوجود 5 سفن عالقة عليها شحنات مواشي قادمة من رومانيا وإسبانيا إلى السعودية والأردن، تم إرسال ثلاثة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي".

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ولفت إلى أنه من خلال التنسيق مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث تم نقل الأطباء لمواقع السفن بواسطة لنشات هيئة قناة السويس.

وأكد الوزير أن اللجان البيطرية ناظرت الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن البواخر الخمس بإجمالي عدد رؤوس 60400 أغنام و421 رأس أبقار.

وأوضح أن "الحالة الصحية العامة للحيوانات بالخمس بواخر جيدة ولا يوجد اشتباه للإصابة بأمراض وبائية أو معدية".

وشدد الوزير على أنه "تم التأكد من توافر المياه والأدوية البيطرية والعلف بكميات مناسبة، والتنسيق مع موردي الأعلاف لإمداد السفن بالاحتياجات اليومية لحين عودة الملاحة بشكل طبيعي".

وقال الوزير إنه "تم مخاطبة الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الغذاء في رومانيا، بما تم اتخاذه من إجراءات حيال الشحنات العالقة من الحيوانات لضمان سلامتها".

ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن "هناك متابعة مستمرة مع مسئولي هيئة قناة السويس وربان كل سفينة للاطمئنان الدائم على الحالة الصحية للحيوانات وتوفير كافة احتياجاتها من الأدوية والأعلاف".

وأشار الوزير إلى أنه تم إمداد البواخر بـ 190 طن أعلاف و120 طن مياه.

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.