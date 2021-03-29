صحيفة: إسرائيل تسمح لمواطنيها بالعبور إلى سيناء... ولكن بشروط

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، فإنه ابتداءً من غد، سيكون بوسع نحو 300 إسرائيلي العبور إلى سيناء يوميا، عبر معبر طابا.

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وأوضحت الصحيفة أن الأشخاص الذين سيسمح لهم بالعبور، هم ممن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمتعافين من الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية العبور سوف تستمر بشكل يومي حتى الثاني عشر من أبريل/ نيسان المقبل.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية كشفت أن مناقشات جرت أخيرا بين وزارات السياحة والداخلية والصحة الإسرائيلية، بشأن إعادة افتتاح المعبر الحدودي مع سيناء المصرية.

ويوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيليّة على فتح معبر طابا أمام الحاصلين على لقاح كورونا والمتعافين من الفيروس، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ومنذ شهر مارس/آذار 2020، تغلق السلطات الإسرائيلية معبر طابا، بهدف الحد من تفشي وباء فيروس كورونا.