توجيه من الملك سلمان بشأن أزمة نقص الأكسجين في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه ملك السعودية "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / Kayhan Ozer

وبناء عليه، سيدعم المركز وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، وكذلك المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي توجيه العاهل السعودي، اليوم الاثنين، "امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

وشهد الأردن خلال الأسابيع الأخيرة أزمة إنسانية تتعلق بوفاة عدد من المرضى في مستشفى حكومي في مدينة السلط الأردنية، إثر انقطاع الأكسجين عنهم.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وقتها حالة الطوارئ في جميع المستشفيات في الأردن، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الخصاونة، أنه قرر إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني، تعليقا على وفاة 7 من مرضى فيروس "كورونا" نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم، لمدة ساعة.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات.