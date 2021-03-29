"إنجاز عظيم"... رئيس البرلمان العربي يعلق على إنهاء أزمة "إيفر غيفن"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشاد العسومي، في بيان له حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، والتي كانت جانحة في قناة السويس، ووصف إنهاء الأزمة بـ"الإنجاز العظيم".

© REUTERS / Suez Canal Authority

وثمن العسومي "الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن".

وأشار إلى أن "إعادة تعويم السفينة بأيادي مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية والتي توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات".

وأعرب العسومي "عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة السواعد المصرية التي ساهمت في حل هذه الأزمة، التي أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وأشاد "بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة".

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.