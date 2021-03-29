مباحثات بين كبار القادة العسكريين في المغرب والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بأن اللقاء شكل فرصة للمسؤوليْن "لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية وجودة التعاون المتعدد الأشكال، الذي يجمع البلدين".

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وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت أيضا، تعزيز التعاون العسكري المغربي-الإماراتي وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما عقد الوفد العسكري الإماراتي مباحثات مع عدد من كبار القادة العسكريين في المغرب لمناقشة "مختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، وخاصة سبل تقويته، لاسيما من خلال تعزيز العمل المشترك بين قوات البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب".

وأبدى الجانبان، حسب البيان، ارتياحهما لجودة واستدامة التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، ونوها بجودة ودينامية هذا التعاون.

وتجمع الإمارات والمغرب اتفاقية تعاون عسكري تم توقيعها في مايو/أيار 2006.