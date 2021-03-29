شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر حكومية كويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق قبل قليل في اجتماعه اليوم الإثنين على اعتماد إضافة صرف مكافاة الصفوف الأولى ضمن ميزانيات وزارات الدولة.

وقالت المصادر للقبس، إن مجلس الوزراء سيحيل هذا القرار إلى مجلس الأمة للموافقة عليه ثم صرفها كإضافة على الميزانيات تجنباً لدخولها على بند العهد.

وفي وقت لاحق، اعتمد مجلس الوزراء مشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار، لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، تمهيداً لاحالته إلى مجلس الأمة.