شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع الحالي بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق وسط وشرق المملكة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، وذلك ابتداءً من نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح المركز ،اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ستتفاوت في هذه المناطق، ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض، مرجحاً أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بنشاط الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج خلال نهاية الأسبوع الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع الحالي بمختلف المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.