السلطة الفلسطينية تتسلم 100 ألف جرعة لقاح من الصين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لوزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، بحسب موقع "عرب 48".

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وقالت الوزيرة: "استلمنا 100 ألف جرعة مضادة للفيروس من حكومة الصين الشعبية ... تساهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعي في فلسطين".

وقبل نحو أسبوعين أطلقت السلطة الفلسطينية حملة التلقيح، عقب تسلمها 61 ألف جرعة في إطار آلية كوفاكس العالمية لمساعدة الدول الفقيرة، وجرى تحويل 21 ألفا منها إلى قطاع غزة.

وتضمنت المرحلة الأولى من التطعيم من هم فوق الخامسة والسبعين ومرضى الكلى والأطقم الطبية، بينما أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ المرحلة الثانية لمن هم فوق الستين من العمر.

وأعلنت الوزارة أنها تمكنت حتى صباح الاثنين من تطعيم ما يزيد عن 69 ألف فلسطيني بالجرعة الأولى، 48693 في الضفة الغربية و20362 في غزة.

وبلغ عدد الحاصلين على جرعتين 7638 مناصفة بين الضفة وغزة.

يذكر أن عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الوباء، بلغ أكثر من 200 ألف إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة، توفي منهم أكثر من ألفين.