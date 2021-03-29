ولي العهد السعودي يطمئن على رئيس وزراء باكستان... والأخير يهنئه

دبي - محمود عبدالرازق - وتمنى الأمير محمد بن سلمان لعمران خان في اتصال هاتفي معه الشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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من ناحيته، شكر رئيس وزراء باكستان ولي العهد السعودي ، على مشاعره الأخوية الطيبة، كما هنأه على إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

كما أشاد عمران خان للأمير محمد بن سلمان بـ"الأثر العظيم للمبادرتين على المنطقة وسكانها".

وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس "كورونا" المستجد، بعد يومين من تلقيه التطعيم، وشارك خان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرفقه بدعاء فك الكرب الإسلامي هو: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن أن المملكة تطلق قريبا "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، قائلا: "بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

وأشار ولي العهد إلى ضرورة مواجهة تحديات بيئية عدة مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر ما يؤثر على الاقتصاد وتلوث الهواء الذي يقلص متوسط عمر الإنسان، من خلال المبادرة الخضراء ورفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

وستتضمن المبادرة زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%، بالإضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.