رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد استئناف عبور السفن المنتظرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف ربيع في تصريحات لقناة "النيل" التلفزيونية المصرية، أنه تم فحص قاع القناة وأن السفن ستعبر منها اليوم، بحسب "رويترز".

جاء ذلك عقب تعويم السفينة التي تسببت في تعطل حركة مرور السفن في المجرى الملاحي لقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت شركة "إيفر غرين" المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر جيفن"، أعلنت اليوم أنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار.

وذكرت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة، أن القرارات المتعلقة بشحنة السفينة سوف تُتخذ بعد فحصها، وأنها ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة.

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية، بثا مباشرا، لتعويم السفينة، التي كانت جانحة منذ أيام.

كما أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة في ممر قناة السويس، بـ"صورة كلية".

وفي أول تعليق له، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي".