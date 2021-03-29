لحظة اتصال محمد بن زايد بشرطي إماراتي لموقفه مع مقيم سوداني ... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووثق الرقيب أحمد الحمادي لحظات إجراء المكالمة مع الشيخ محمد بن زايد.

واتخذ الرقيب، موقفا إنسانيا أثناء أداء عمله، بمساعدته زين العابدين حين تعطلت مركبته بأعلى جسر الحومة في الشارقة، على شارع الشيخ محمد بن زايد.

ولم يكتفِ الحمادي بالمساعدة الميدانية فقط، بل صاحب السيارة التي حملت مركبة المقيم إلى أن وصل بها إلى أحد ورش التصليح في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل من دون علم صاحب المركبة.

وقال الحمادي، أنه لمح أحد الأشخاص في أعلى الجسر وقد تعطلت مركبته، فما كان منه إلا أن هم وتوجه إليه مقدما المساعدة المطلوبة وكذلك تسديد قيمة النقل كاملة، في لفتة إنسانية أدخلت البهجة والسرور في نفس صاحب المركبة.