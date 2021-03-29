إعلام: المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا بسبب تفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - موقع "هسبريس" نقل عن مصادره قولها: إن "قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الشركات الطيران التجارية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري".

وكانت السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، وخوفا من تسلل سلالات الفيروس المتحورة إلى البلاد.

وسجل المغرب 301 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 494659، مقابل ذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة منذ أكثر من عام.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن العدد الإجمالي للوفيات، استقر عند 8798 حالة، بنسبة وفاة تصل إلى 1.8%، مشيرة من جهة أخرى إلى أن مجموع حالات الشفاء التام من المرض بلغت حتى الآن 483352.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة في فرنسا إلى 4872 مقارنة بـ4791 في اليوم السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة يوم أمس الأحد.