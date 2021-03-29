أول رئيس يعلن إصابته بـ"كورونا" بعد تلقيه اللقاح المضاد للفيروس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عارف علوي، عبر "تويتر"، إن "نتيجة اختبار فيروس كورونا لديه جاءت إيجابية"، موضحا أنه "حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لكن الأجسام المضادة تبدأ في التطور بعد الجرعة الثانية التي كان من المفترض أن يحصل عليها خلال أسبوع".

من جانبه، أعلن محافظ السند عمران إسماعيل، إصابة وزير الدفاع برويز ختاك بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأصيب الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بعد 10 أيام من إصابة رئيس الوزراء عمران خان، بفيروس كورونا المستجد، بعد يومين من تلقيه التطعيم، وشارك خان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرفقه بدعاء فك الكرب الإسلامي هو: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، جرعة من لقاح "سينوفارم"، الصيني بعد أيام قليلة من حصول الرئيس الباكستاني على جرعة من اللقاح نفسه. وتلقى عمران خان، جرعة اللقاح خلال المرحلة الثانية من عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.

وتشهد باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".