شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: عقد جولة حوار استراتيجى جديدة مع العراق 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عقد جولة حوار استراتيجى جديدة مع العراق فى السابع من أبريل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، كشف السبت، أسلوباً تكتيكياً يستخدمه في ملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابي.