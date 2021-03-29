شركة "إيفر غرين": فحص السفينة "إيفر غيفن" لتحديد صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Vasily Fedosenko

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السفينة كانت تسد حركة مرور السفن في الممر الملاحي العالمي منذ نحو أسبوع.

وتابعت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة: "القرارات المتعلقة بشحنة السفينة ستتخذ بعد فحصها"، مشيرة إلى أنها "ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات".

وبدأت السفينة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر اليوم الاثنين. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن السفينة "إيفر غيفن" استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم".

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولتها وسائل إعلام مصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر غيفن" وهي تتحرك في المجرى الملاحي الأهم في العالم.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي".

وأضاف السيسي، عبر صفحته علي "فيسبوك": "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".