قرار ملكي بشأن الحرمين الشريفين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السديس في تصريح نقله موقع رئاسة العام لشؤون المسجدين، إنه "صدرت الموافقة السامية بتزويد المسجد الحرام بعدد 150 ألف وخمسمئة مصحف".

وأوضح السديس بأن "تزويد المسجد الحرام بكتاب الله يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالحرمين الشريفين وقاصديهما".

​ولفت إلى أن "هذا الاهتمام ليس بمستغرب عن القيادة الرشيدة التي طالما قدمت العناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما".

وأشار السديس إلى أن "الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام". وشكر السديس الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على هذا القرار.