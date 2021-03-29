مصر: جنوح السفينة "إيفير جيفن" مسؤولية قائدها ونستبعد فرضية التخريب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف قائد القوات البحرية المصرية الأسبق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن شركات التأمين ستدفع كثيرا للسفن المنتظرة بسبب حادث قناة السويس لكن "نحن لا نتدخل في الأمر"، مشيرا إلى أن القاهرة ستحصل على قيمة أي خسائر تسبب فيها الحادث.

وقال مستشار الرئيس المصري: "جنوح السفينة مسؤولية قائدها ونستبعد فرضية التخريب، والرياح والأحوال الجوية هي سبب الحادث".

وتابع: "اليوم نستأنف الملاحة في قناة السويس وبدأنا بتوفير المرشدين للقوافل الموجودة داخل القناة، استعدادا لتفريغ القناة من السفن المنتظرة"، موضحا أن الأمر يستغرق حوالي 4 أيام لعودة حركة الملاحة لطبيعتها.

يتبع...