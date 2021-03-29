شرطة أبوظبي تنشر قصة تحول حياة فتاة إلى جحيم بسبب ابتزاز شاب.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الفتاة في الفيديو، الذي نشرته الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن "حياتها تحولت إلى جحيم بعد تعرضها لابتزاز شاب، إثر قيامها بإرسال صور وفيديوهات خاصة بها للشاب بعد تطور العلاقة بينهما".

وتابعت: "تعرفت على شاب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها تطورت العلاقة لإرسال صور وفيديوهات، وبعد فترة بلش الشخص يمارس علي تهديدات وضغوطات، وأثر علي بشكل كبير، وبلش يمارس علي ضغوطات مادية واجتماعية وصولا للتهديد بالقتل، مقابل الخروج معه والاستمرار معه في العلاقة".

وأضافت: "بدأت حالتي النفسية تتدهور بشكل كبير كما بدأت علاقتي مع أهل بيتي تتغير، وبدت علي الانطوائية والانعزالية والتغيب عن العمل، وما عدت أمارس حياتي بشكل طبيعي، بعد زمن لاحظت زميلتي بعض التغيرات علي، فنصحتني أن أتوجه للدعم الاجتماعي، كونه المختص بمثل هذه الحالات، وبعد حواري مع زميلتي توجهت لمركز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، وتم التعامل مع مشكلتي بشكل مباشر".

هذا واضحت الشرطة أن خدمة أمان هي قناة اتصال تستقبل المعلومات وتعمل على مدار الساعة وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بسرية تامة.