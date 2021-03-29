الإمارات تتعهد بتقديم 30 مليون دولار لدعم الشعب السوري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات اليوم في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي انعقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للعام الخامس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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وقال ممثل الإمارات في المؤتمر وزير الدولة خليفة شاهين المرر، إن "الإمارات تؤمن إيمانا قويا بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية، مع دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام بناءً على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وجدد المرر رفض بلاده للتدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتشديد على أهمية وجود دور عربي فعّال في سوريا، ومساعدة السوريين في العودة إلى محيطهم العربي.

وقال إن الإمارات "تحتضن على أرضها منذ بداية الازمة السورية ما يزيد على 130 ألف سوري"، معتبرا أن بلاده "ظلت على مدار سنوات الحرب والمعاناة على موقفها الداعم للشعب السوري، باسطة يد العطاء بالمساعدات والدعم للأخوة السوريين في الداخل السوري أو في الدول المجاورة المستضيفة للاجئين".

وأضاف أن الإمارات قدمت على مدار العقد الماضي أكثر من 1.11 مليار دولار، عبارة عن مساعدات للاجئين السوريين داخل سوريا وفي كل من الأردن ولبنان والعراق واليونان.