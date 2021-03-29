الأرصاد المصرية تحذر: درجات الحرارة تصل إلى 35 في هذا الموعد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "الوطن" المصرية، فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من تقلبات الحرارة التي تشهدها المحافظات خلال الأيام الحالية، حيث ترتفع وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة الأنحاء.

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وأشارت الهيئة المصرية إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اعتبارا من الأحد المقبل لتصل إلى 27 درجة مئوية، وتصل إلى ذروتها يوم الأربعاء لتصبح 35 درجة.

ولفتت إلى أن ما تشهده مصر خلال هذه الفترة سيتغير كليا لترتفع درجة الحرارة بشكل مفاجئ ابتداء من يوم الأحد المقبل، متوقعة أن تصل في الصعيد إلى 38 درجة مئوية.

وعن حالة الرياح قالت الهيئة إن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح ما بين 60 لـ 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 لـ 5 أمتار.

يشار إلى أن مصر تشهد تقلبات جوية بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة فبينما عانت البلاد من موجة حارة إذا بدرجات الحرارة تصل الصغرى فيها إلى 11 درجة، مما أدى إلى مرض العديد من المصريين لاعتقادهم بانتهاء فصل الشتاء.