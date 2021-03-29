لجنة الانتخابات الفلسطينية تتسلم أوراق قائمتي دحلان وحماس

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تقدم تيار محمد دحلان بأوراق اعتماد قائمته الانتخابية تحت اسم "المستقبل" والتي تضم 132 مرشحًا يترأسها سمير المشهراوي".

وأضافت اللجنة: "تقدمت حركة حـماس بتسجيل قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية وحملت اسم القدس موعدنا".

وتابعت: "جرى تسجيل قائمة وطن الخاصة بالمستقلين والتي تضم 40 مرشحا (20 من غزة و20 من الضفة الغربية)".

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وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحًا حتى منتصف ليلة الأربعاء المقبل، مؤكدة تلقيها خمسة طلبات ترشح وقد تم قبول ثلاثة منها فيما تواصل اللجنة دراسة الطلبين الآخرين.

وأكدت اللجنة أن رفض طلب ترشح أي قائمة يكون نتيجة عدم تحقق أحد الشروط القانونية التي نص عليها القانون.

وتجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أيار/مايو المقبل لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم يجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/يوليو، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري، وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.