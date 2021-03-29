لجنة الانتخابات الفلسطينية تتسلم أوراق قائمتي دحلان وحماس

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تقدم تيار محمد دحلان بأوراق اعتماد قائمته الانتخابية تحت اسم "المستقبل" والتي تضم 132 مرشحًا يترأسها سمير المشهراوي".
وأضافت اللجنة: "تقدمت حركة حـماس بتسجيل قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية وحملت اسم القدس موعدنا".
وتابعت: "جرى تسجيل قائمة وطن الخاصة بالمستقلين والتي تضم 40 مرشحا (20 من غزة و20 من الضفة الغربية)".
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وأكدت اللجنة أن رفض طلب ترشح أي قائمة يكون نتيجة عدم تحقق أحد الشروط القانونية التي نص عليها القانون.
وتجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أيار/مايو المقبل لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم يجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/يوليو، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري، وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.