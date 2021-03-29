شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدعم أساسا دستوريا فى الوقت المناسب لإجراء الانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة تشيد أيضا بملتقى الحوار السياسي وتدعم أساسا دستوريا في الوقت المناسب من شأنه تحقيق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لإجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على اجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يوم الجمعة مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

ودعا كوبيش، في كلمته إلى أعضاء الملتقى خلال الاجتماع إلى ضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة تسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات وكذلك استمرار عملها مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسمًا في إيجاد حل لهذه القضية.