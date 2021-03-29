شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 نساء في قصف شنته مليشيا الحوثي على مخيم للنازحين بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 7 أشخاص بينهم ستة نساء بعضهن إصاباتهن خطيرة، جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مخيم الميل للنازحين شمال مدينة مأرب.

وقال مصدر محلي في مدينة مأرب بحسب وكالة الأنباء اليمنية" إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت اليوم الأحد مخيم الميل للنازحين بعدة قذائف مدفعية تساقطت على خيام ومساكن النازحين في المخيم وأصيب خلاله 6 نساء ورجل بإصابات متفاوتة، بعضهن إصاباتهن خطيرة.

وأشار المصدر إلى أن القصف الهستيري والمتواصل الذي تشنه مليشيات الحوثي الإرهابية على مخيمات (الميل والخير وتواصل) تسبب بموجة نزوح جماعية من تلك المخيمات إلى مخيم السويداء البديل هرباً من قذائف وصواريخ المليشيات الإرهابية.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت في 21 مارس الجاري قصفاً استهدف النازحين في مخيمات (الميل - الخير - تواصل ) بمأرب وذلك بالتزامن مع زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن إلى المحافظة يوم الأحد الماضي.