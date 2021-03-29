شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يقر تخصيص 200 مليون دولار لشراء وقود محطات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، اقتراح قانون بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لصالح مؤسسة الكهرباء العمومية للدولة، وذلك لتغطية نفقات استيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التى أوشك مخزونها على النفاد على نحو يعرض البلاد لظلام شامل، إلى جانب اقتراح قانون آخر لاستعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد.

وبدا لافتا وجود حالة امتعاض عامة لدى معظم أعضاء المجلس النيابي من استمرار أزمة قطاع الكهرباء والمطالبات المتواصلة بإعطاء سلف خزينة (دفعات مالية مقدمة) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، دون إيجاد حلول جذرية لأزمة عجز الكهرباء، لا سيما في ظل النقص الحاد في الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكى لمصرف لبنان المركزى.