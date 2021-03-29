شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوافق على إجراء تعديل حكومى مصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على إجراء تعديل حكومى مُصغر بحكومة الدكتور بشر هانى الخصاونة ، يشمل وزارتى الصحة والعمل.