شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوافق على إجراء تعديل حكومى مصغر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على إجراء تعديل حكومى مُصغر بحكومة الدكتور بشر هانى الخصاونة ، يشمل وزارتى الصحة والعمل.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، بحسب الديوان الملكى الأردنى، أن العاهل الأردنى أمر بمقتضى الدستور بتعيين الدكتور فراس إبراهيم أرشيد الهوارى وزيراً للصحة، ويوسف محمود على الشمالى وزيراً للعمل .
وأدى الوزيران الجديدان فى حكومة الخصاونة، اليمين أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى قصر الحسينية .