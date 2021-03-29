اترك هاتفك الذكي خارج غرفة النوم.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تعود معظم المستخدمين للهواتف الذكية، بوضع الهاتف بجوارهم أثناء النوم، ولكن ذلك يمثل خطرا كبيرا.. لماذا؟



أوصت باربارا نوتسيل من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بترك الهاتف الذكي خارج غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك للتمتع بنوم هانئ ومريح.

وعللت نوتسيل ذلك بأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف الذكي يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعد مسؤولا عن التمتع بالراحة أثناء النوم.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن الضوء الأزرق يعمل على الشعور باليقظة، ومن ثم يسلب النوم من العين ويقض المضجع، وبالتالي يستيقظ المرء في صباح اليوم التالي متعبا ومرهقا وغير قادر على التركيز.