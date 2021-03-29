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شركة «جلفار» تبرم اتفاقاً لإنتاج لقاحات «سينوفارم»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» التي يقع مقرها الرئيسي في رأس الخيمة أنها ابرمت اتفاقاً مع شركة «جي 42 لتجارة الأدوية»، التابعة لمجموعة «جي 42» للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبوظبي لإنتاج لقاحات صينية مُضادة لفيروس «» المُستجَد والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19».

 

وبحسب إفصاح الشركة اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الشركة ستنتج اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم» التابعة للحكومة الصينية.

 

وأضافت «جلفار» في إفصاحها أنها تتوقع أن تبدأ الإنتاج التجاري للقاحات «سينوفارم» في أبريل 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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