نبيه برى: لبنان سيغرق كسفينة تيتانيك إذا لم تتشكل حكومة

القاهرة - سامية سيد - قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، إن لبنان سيغرق مثل سفينة تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة.

ونقل تليفزيون إم.تي.في عن بري قوله في افتتاح جلسة للبرلمان "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء".

وهناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور مما يبدد الآمال في وقف الانهيار المالي في لبنان.