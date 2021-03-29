رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

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القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تهدف إلى حماية الأرض والطبيعة وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

وبارك رئيس البرلمان العربي، جهود المملكة العربية السعودية وحرصها على حماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية، مؤكداً أهمية المبادرتين ومساهمتهما في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، والتي بدورها تسهم في رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للمبادرة التي تعكس وعي المملكة بقضايا البيئة، والتي تأتي استكمالاً لما وضعته من أولوية ضمن استراتيجية 2030 والتي تستهدف خفض معدلات الكربون العالمية وتعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.