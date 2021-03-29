ضبط قائد سيارة قطع الإشارة متعمداً في جدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، قائد سيارة قام بقطع الإشارة متعمداً في جدة. جاء ذلك تفاعلاً من المرور مع بلاغ قدمه أحد الأشخاص ووثقه بمقطع فيديو لقائد مركبة يقطع الإشارة الحمراء، فيما أكد المرور أنه تم ضبط السائق المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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