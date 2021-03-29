«الرياضة» تعلن عودة الجماهير «المحصّنين» إلى الملاعب بنسبة 40% في هذا الموعد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الرياضة اليوم، السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب بدءاً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غداً في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأكدت الوزارة في بيانها أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة “محصّن” عبر تطبيق “توكلنا” والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات, إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.
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