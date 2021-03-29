هل تمنع العمليات الجراحية في «العين» من تلقي لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، مدى إمكانية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لشخص خضع لعملية جراحية في عينيه، قبل عدة أشهر من التطعيم.
وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع”تويتر”، أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي فايزر وأسترازينيكا، ليس من بينها من أجرى عملية جراحية في عينيه.
وأبانت أنه يُمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، إضافةً إلى الحوامل، ومن هم دون 18 عامًا.
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