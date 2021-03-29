شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تُصدر تحديثاً لنظام «أندرويد» لحل عطل ببريدها الإلكتروني.. وتنصح بهذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
كشف تقرير تقني أن شركة “جوجل” أصدرت تحديثاً لنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد لحل المشكلة التي سببت توقف تطبيق البريد الإلكتروني جي ميل وغيره من التطبيقات على بعض الأجهزة يوم الاثنين الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن المشكلة نجمت عن خلل في إصدار سابق من ملف أندرويد سيستم ويبفيو الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.
وأكدت الشركة الأمريكية أنه لحل هذه المشكلة، أنه يجب على المستخدمين الانتقال إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لتحديث كل من أندرويد سيستم ويبفيو وجوجل كروم.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المشكلة بالنسبة لتطبيق البريد الإلكتروني جي ميل وغيره من تطبيقات أندرويد بدأت في الظهور يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة سبع ساعات تقريباً.
ولجأ الكثير من المستخدمين إلى موقعي تويتر وريد إت للإعلان عن المشكلة التي ظهرت لمستخدمي هواتف سامسون[ وبيكسل.
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