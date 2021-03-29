شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ41 لشهر أبريل 2021.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه يُمكن للمستفيد التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (أضغط هنا).

يُذكر أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج تجاوز 92 مليار ريال، منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.