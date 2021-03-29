شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بحي الدخل المحدود في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسرقة سيارة بحي الدخل المحدود في الرياض.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، سيارة من نوع “هيونداي سوناتا” تركها صاحبها في وضع التشغيل، وبدأ يقترب منها أحد الأشخاص، وفجأة استقلها وهرب بها.

وقد وقعت حادثة السرقة يوم السبت الماضي بحي الدخل المحدود في الرياض.